Moody's melhora perspectiva da banca nacional para "positiva"

Vítor Mota

A Moody's está mais optimista quanto à banca nacional. A agência de notação financeira melhorou a perspectiva para o sector para "positiva", isto graças aos esforços das instituições financeiras para reduzirem o peso do crédito malparado, ao mesmo tempo que estão a melhorar a rentabilidade. Esta melhoria do "outlook" pode traduzir-se numa subida do "rating" dos bancos portugueses nos próximos 12 a 18 meses.

"O 'stock' de activos problemáticos vai continuar a diminuir, embora se mantenha elevado em comparação com o padrão europeu", afirmou Maria Vinuela, analista da Moody's, numa nota publicada pela agência esta segunda-feira, 10 de Dezembro.

No final de Junho, o rácio de Non-Performing Loans [crédito malparado] situava-se nos 12,4%, abaixo dos 17,5% registados no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados avançados pela Moody's, referindo que, apesar dos esforços, o rácio de NPL da banca nacional continua a ser dos mais elevados entre as maiores economias europeias. Já os portefólios de crédito empresarial continuam a ser os que mais pesam na qualidade dos activos, com um rácio de NPL de 22,3% no final deste ano. Isto em comparação com 27,5% no ano passado.

"A melhoria dos níveis de cobertura em alguns bancos vai permitir que estes avancem com a venda de portefólios nos próximos meses, o que vai ajudar a aliviar o peso do malparado", referiu ainda a analista. Os bancos portugueses têm vindo a avançar com estes esforços, com a consultora Prime Yield a antecipar que 2018 será um ano recorde em vendas: a estimativa é de que sejam vendidos 3,5 mil milhões de euros de NPL.





Quanto à rentabilidade, este indicador está a melhorar, numa altura em que "a diminuição dos custos do risco e o corte dos custos compensam a pressão sobre as receitas provocada pela fraca cedência de empréstimos e taxas de juro baixas".

Crescimento vai continuar a apoiar sector

A agência de notação refere ainda que, "embora o crescimento económico esteja a abrandar, vai continuar suficientemente forte para suportar um cenário operacional estável". A Moody's prevê que o crescimento vai abrandar para 2,1% para o total do ano e para 1,7% em 2019.

Já os níveis de capital vão melhorar, mas continuar relativamente fracos, nota a entidade. "Os bancos portugueses vão ter uma maior capacidade para absorver custos associados ao crédito provocados pela desalavancagem, novo acesso ao mercado e esforços de reestruturação", afirma a Moody's.

A agência diz, contudo, que "o grande volume de activos por impostos diferidos sobreavaliam o capital dos bancos portugueses, que continua mais fraco em comparação com outros sistemas bancárias europeus".

(Notícia actualizada às 09:19 com mais informação)