Moody's: redes reguladas de eletricidade e gás na Europa com perspetiva estável para 2022

A Moody's manteve a perspetiva estável para as redes reguladas de eletricidade e gás na Europa, em 2022, com mudanças limitadas nos principais parâmetros regulatórios, considerando que a qualidade do crédito continuará a ser suportada por uma regulamentação "transparente"."Mantemos a nossa perspetiva estável para o setor. A qualidade do crédito continuará a ser suportada por uma regulamentação bem estabelecida e transparente", considerou a agência de 'rating', num relatório publicado na segunda-feira e enviado esta terça-feira à imprensa.A Moody's concluiu que o setor "está amplamente protegido dos efeitos negativos de um aumento sustentado da inflação".Assim, para a agência norte-americana, a regulamentação referente às redes de eletricidade e gás vai sofrer "mudanças limitadas" este ano, em consequência de o atual período regulatório, para a maioria das redes, se estender por mais dois a cinco anos.Adicionalmente, a Moody's apontou que um período sustentado de inflação mais alta é positivo para o crédito das redes reguladas, uma vez que as suas receitas e base de ativos regulados são reajustados anualmente ao valor da inflação.Relativamente às receitas em 2022, a Moody's prevê que sejam impulsionadas pela cobrança do défice de 2020."O consumo de energia ficou abaixo do esperado em 2020, devido às restrições da covid-19, com a maioria das redes a registarem receitas abaixo dos níveis permitidos. No entanto, as disposições regulatórias permitem que as empresas recuperem totalmente esse défice, normalmente com um atraso de dois anos", sublinhou a agência de 'rating'.Desta forma, a Moody's considerou "improvável" uma mudança de perspetiva para o setor."Poderíamos mudar a nossa perspetiva para negativa se os reguladores decretarem medidas que prejudiquem a pontualidade da recuperação do custo de tarifas de rede, com o objetivo de moderar os aumentos nas faturas de energia dos clientes", ressalvou.