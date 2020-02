Moradias no Porto à venda por quase dois milhões já foram despachadas

"O empreendimento Montevideu Six Villas está totalmente vendido", acaba de anunciar a Lucios Real Estate, que participa na promotora imobiliária Stonebox.

Em causa estão as seis moradias de luxo deste complexo residencial, que se situa na portuense Avenida Montevideu, mesmo em frente ao mar.

Metade das moradias foram compradas por três famílias estrangeiras - "chegaram de França, Brasil e Alemanha", detalha a Lucios.

Com uma área útil média de 310 metros quadrados e com tipologias T4 e T5+1, os preços destas moradias variavam entre os 1,45 milhões e os 1,9 milhões de euros.

"Acreditamos, desde 2018, ano em que oficializámos a entrada do grupo no setor imobiliário, através da Lucios Real Estate, que esta era uma aposta segura e de sucesso, mas as nossas melhores expetativas conseguiram ser superadas.

O projeto Montevideu Six Villas, agora concluído, é um importante momento na nossa história e abriu novos caminhos na cidade, confirmando o seu potencial para o segmento de luxo. As nossas atenções estão agora viradas para outros projetos que temos em carteira e que certamente terão o mesmo final", afirma Filipe Azevedo, administrador do Grupo Azevedo’s, do qual faz parte a Lucios Real Estate.

É o caso do empreendimento Essenza, localizado junto ao Parque da Cidade, também no Porto.

Com a construção praticamente terminada, a promotora do empreendimento avança que estão já a ser realizadas as primeiras escrituras.

"Entre os compradores destacam-se os portugueses, sobretudo da região Norte", refere a Lucios.

Com arquitetura de Manuel Ventura e design de interiores de Paulo Lobo, o Essenza é composto por 25 apartamentos com tipologias que variam entre os T1 e T6, com áreas de 140 a 385 metros quadrados.

Os preços destas habitações de luxo vão dos cerca de 1,2 milhões a 1,65 milhões de euros, sendo que a Lucios garante que já só "estão apenas disponíveis as tipologias T4, T4 triplex e T5".