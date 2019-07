MoreTextile vende negócio da fiação a empresária de Guimarães

A gigante MoreTextile, cujo accionista principal é o Fundo de Recuperação detido pela ECS Capital, anunciou esta segunda-feira, 29 de julho, a alienação da sua atividade de fiação à empresária Maria de Belém Machado, "em linha com o objetivo estabelecido de focar-se na produção de felpos e roupa de cama", com que no ano passado arrecadou receitas de 78 milhões de euros.





Sem avançar com os valores envolvidos nesta operação, o grupo que em 2011 resultou de uma mega-fusão da JMA Felpos, da António Almeida & Filhos e da Coelima, liderado por Artur Soutinho, refere que recebeu nos últimos anos "diversas demonstrações de interesse na aquisição deste negócio ‘non core’". Sustenta que esta acabou por ser "a mais interessante" porque dá à Tearfil "meios para reforçar a sua atividade de fiação".

Fundada em 1973, a Tearfil produz e comercializa fios têxteis em Moreira de Cónegos, passando agora para as mãos da empresária Maria de Belém Machado, que é proprietária da empresa SMBM, criada em 2001 no mesmo concelho. Esta produtora de fios "open-end" e de fios convencionais vende 75% da produção para o setor das malhas e detém a marca Fifitex, "uma referência no negócio da fiação".



Autonomia e empregos garantidos





Segundo a informação disponibilizada pela nortenha MoreTextile, que no final de 2018 empregava mil pessoas e reclama a liderança europeia no segmento do têxtil-lar depois da salvação da falência há oito anos, a unidade industrial agora alienada soma perto de 300 clientes e regista um volume de negócios anual de 12 milhões de euros, dos quais 12% resultam da exportação.

"Esta aquisição permitirá capturar sinergias e potenciar o valor acrescentado desta unidade, garantindo os postos de trabalho e o investimento no seu desenvolvimento. A Tearfil manterá a sua autonomia, de forma a potenciar a sua flexibilidade e agilidade, com benefícios para os clientes e parceiros", lê-se na nota enviada à imprensa.