Morgan Stanley supera estimativas de lucro no terceiro trimestre

O Morgan Stanley bateu as estimativas e divulgou um aumento do lucro líquido para os 2,17 mil milhões de dólares, ou 1,27 dólares por ação, no terceiro trimestre deste ano, impulsionado pela corretagem de obrigações e pelos honorários obtidos através de fusões e aquisições, segundo o banco.





Adiantou que as receitas líquidas tiveram uma subida para 10 mil milhões de dólares dos 9,9 mil milhões de dólares no período entre junho e setembro.





Os analistas previam que o Morgan Stanley atingisse um lucro líquido de 1,11 dólares por ação e receitas no valor de 9,6 mil milhões de dólares, de acordo com os dados recolhidos pela Reuters.





Na pré-abertura de mercado nos EUA as ações do banco sobem cerca de 4%. Outros bancos como o Bank of America e o Citigroup seguem a negociar também em alta na pré-abertura, e espera-se que mantenham a tendência quando os mercados de Wall Street acordarem.





Este foi o quarto grande banco norte-americano a superar as estimativas do lucro trimestral fixadas pelos analistas. Para além do Morgan Stanley, também o Bank of America, o JP Morgan e o Citigroup apresentaram números superiores ao previsto. Por outro lado, o Goldman Sachs e o Well Fargo desapontaram.