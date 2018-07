Morreu Sergio Marchionne, o líder que salvou a Fiat

Sergio Marchionne, que deixou a liderança da Fiat Chrysler no fim-de-semana por motivos de saúde, faleceu esta quarta-feira, 25 de Julho, aos 66 anos, avança o jornal italiano La Repubblica. A morte foi confirmada pela Exor, da família Agnelli, que controla a fabricante automóvel.





Marchionne, CEO da Fiat Chrysler desde 2004, foi substituído no passado sábado por Mike Manley, responsável pela Jeep, depois de ter estado afastado durante várias semanas da empresa por complicações relacionadas com uma cirurgia.