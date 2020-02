Foi no Sporting, clube que representou entre 1986 e 2003, que obteve os maiores sucessos da carreira, que conta com vários campeonatos nacionais conquistados nestas duas disciplinas.



Natural de Ílhavo, esteve ainda ao serviço de Galitos (1985 e 1986), Junta de Freguesia de S. Jacinto (1994), Operário dos Açores (2004 a 2007) e FC Porto (2008).



Teresa Machado representou Portugal em quatro edições dos Jogos Olímpicos (1992, 1996, 2000 e 2004), sempre no lançamento do peso, tendo obtido o melhor resultado em Atlanta, fechando em 10.º. Foi ainda 6.ª classificada no Mundial de 1997, e 7.º no Europeu de 2002, na mesma disciplina. Terminaria a carreira aos 39 anos.



Leia o comunicado do Sporting:



"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos. À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências".

Teresa Machado, a melhor lançadora portuguesa de sempre, morreu esta sexta-feira, aos 50 anos. As causas são ainda desconhecidas.Machado é ainda a recordista do lançamento do disco (desde 1998, com 65,40 metros) e foi também a recordista no lançamento do peso até ao mês passado, quando Auriol Dongmo, com 18,02 metros, ultrapassou a marca da antiga atleta que estava nos 17,26m.