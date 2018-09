Mota-Engil acelera compra de acções próprias

Após dois dias a comprar acções próprias, a Mota-Engil passou a controlar 1,5873% do seu capital social.

Depois de ter comprado 60 mil acções próprias na terça-feira, ontem a construtora adquiriu 70 mil títulos.

A Mota-Engil continua a reforçar no seu próprio capital através da compra de acções próprias.

Na terça-feira, 11 de Setembro, adquiriu 60 mil títulos, sendo que as compras foram efectuadas apenas nos últimos minutos da sessão.



Na sessão de ontem, segundo um comunicado enviado à CMVM, as compras totalizaram 70 mil acções próprias. Desta vez as operações de compra arrancaram logo nos primeiros minutos da sessão e só terminaram no fecho.



"Após estas operações de compra, a Mota-Engil passou a deter 3.769.812 acções próprias, correspondentes a 1,5873% do seu capital social", refere o comunicado da construtora que tem a autorização dos accionistas para deter até 10% do seu capital.



Nas duas últimas sessões a Mota-Engil negociou pouco mais de 1 milhão de títulos, pelo que as acções próprias adquiridas representam cerca de 6 a 7% do volume negociado.





Se na sessão de terça-feira a compra de acções próprias não travou a queda das cotações (-2,27% para 2,155 euros), ontem a Mota-Engil fechou a subir 2,78% para 2,215 euros.



As acções da Mota-Engil têm sido fortemente penalizadas nas últimas sessões, acumulando já uma queda de 39,8% este ano. Na semana passada perderam perto de 20%, naquele que foi o pior desempenho em 10 anos. Um cenário que é justificado em parte pelas crises dos emergentes, com a construtora a estar presente em vários mercados que têm revelado dificuldades, como o caso da Argentina, Brasil e África do Sul.