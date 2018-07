Bruno Simão

A Mota-Engil anunciou a assinatura de "dois contratos para a reabilitação e manutenção de cerca de 340 quilómetros de estrada, no Uganda", revela a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Estes contratos serão celebrados com a Mota-Engil África e serão "financiados pelo Banco Mundial", adianta a mesma fonte.No total, o valor dos contratos ascende a 138 milhões de euros. As obras "decorrerão entre Tororo e Kamdini, duas localidades na região central do país.""Com esta adjudicação, a Mota-Engil reforça a sua carteira de encomendas no médio prazo, continuando a diversificar o portefólio de obras na região de África", adianta o comunicado.