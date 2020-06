Mota-Engil ganha obra de 115 milhões em Angola

A Mota-Engil anunciou esta quinta-feira que assinou um novo contrato para a construção de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água em Angola.





O contrato tem o valor global de 290 milhões de euros, sendo que à Mota-Engil Angola cabe um total de 115 milhões de euros, refere a empresa em comunicado à CMVM, dando conta que atuará em parceria com a Soares da Costa e a Suez.





"O financiamento do Banco Mundial demonstra a relevância do projeto para o país e significa um suporte ao projeto em alinhamento com a redução de risco que a Mota-Engil tem procurado na sua atividade comercial e de expansão nos mercados tradicionais de que Angola é o exemplo mais relevante", refere o comunicado.





"Este novo contrato acresce a uma carteira de encomendas robusta em África e reforça a sustentabilidade do desempenho que o grupo tem mantido naquela região", acrescenta a mesma fonte.