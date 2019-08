Motoristas esperam proposta da ANTRAM até sexta-feira para decidir greve

Os responsáveis dos sindicatos de motoristas saíram da reunião com o Governo à espera que a ANTRAM apresente uma proposta para que a greve seja evitada. A contra-proposta terá de ser entregue até sexta-feira, um dia antes do plenário que antecede a greve.

Os sindicatos dos motoristas estiveram reunidos com o Governo, aguardando agora por uma resposta dos patrões. "Vamos aguardar tranquilamente e se houver uma proposta da ANTRAM vamos levar a plenário no próximo dia 10 e só sábado se vai decidir se a greve se mantém ou se é desconvocada", afirmou aos jornalistas Anacleto Rodrigues, do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), à saída do encontro com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.