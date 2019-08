Já antes, este sindicato tinha recusado uma mediação feita pelo Governo, mas aquela que é pedida agora terá moldes diferentes da que foi proposta inicialmente. "Estamos a falar de reuniões bipartidas, nas quais o Governo fará as reuniões só com a Antram e, posteriormente, com o sindicato, uma vez que a Antram não se quer sentar connosco", detalhou o responsável do sindicato, garantindo que os motoristas estão "disponíveis de imediato" para iniciar as negociações.



Francisco São Bento confirmou, ainda, a informação avançada pelo Expresso, de que o SNMMP recorreu a um mediador externo para convencer a Antram a participar nas negociações. Esse mediador é Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e um sindicalista com participação noutros processos negociais.



Antes de confirmar o nome do novo mediador, Francisco São Bento referiu-se a ele como "um amigo e consultor" que tem acompanhado os protestos dos motoristas e que "veio dar o seu contributo nesta mediação".



Agora, diz o sindicalista, "compete ao Governo antender ao requerimento e convencer a Antram a sentar-se à mesa para continuar as negociações".



Até lá, assegura, a "greve vai manter-se até que o conflito esteja resolvido". O presidente do SNMMP afirma, ainda assim, que o "sindicato continua convicto de que vai conseguir resolver" o conflito e que tem feito "todos os esforços que estão ao seu alcance".



"A greve será desconvocada assim que o conflito estiver resolvido", concluiu.

