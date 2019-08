Motoristas: PSD recomenda ao Governo que promova negociações e mesmo suspender a requisição civil

O vice-presidente do PSD, David Justino, aconselhou esta quarta-feira o Governo a concentrar-se no restabelecimento das negociações entre os sindicatos dos motoristas e a Antram, admitindo mesmo que o Executivo suspenda a requisição civil desde que a greve seja levantada.

David Justino, vice-presidente do PSD, acusou esta quarta-feira o Governo de ser "tendencioso" no conflito entre motoristas e Antram ao "secundar a posição dos representantes das entidades patronais". O dirigente aconselhou o Executivo liderado por António Costa a concentrar-se no retomar das negociações "mesmo que para tal seja necessário suspender a requisição civil e desde que as posições irredutíveis dos sindicatos e dos representantes do patronato possam ser superadas, nomeadamente pela suspensão da greve".David Justino considerou que "assistiu-se a um autêntico circo mediático com a multiplicação de declarações e acusações entre representantes dos trabalhadores e das entidades patronais". "Desde muito cedo se percebeu que as partes estavam mais empenhadas em "ganhar a guerra da comunicação", descredibilizando o seu interlocutor, do que em construir um entendimento que evitasse os prejuízos para a população e para a economia nacional", reforçou.

Após elogiar o Governo pela "estratégia de prevenção e contenção de danos que garantisse os abastecimentos, especialmente de combustíveis, o que se nos afigurou adequado". Contudo, Justino acusou o Executivo de "desde muito cedo (...) enquanto fingia querer mediar o conflito, dava todos os sinais de que estava disposto a entrar no conflito".

"O Governo, em vez de recorrer a todos os instrumentos susceptíveis de restabelecer o diálogo entre as partes, privilegiou o "exercício desproporcionado da autoridade", a demonstração de força com um aparato coercivo injustificado e a tentativa de humilhação dos trabalhadores e dirigentes sindicais, para que pudesse mais tarde reclamar "vitória!", disse ainda o dirigente do PSD, que acusou o Executivo de "irresponsabilidade, falta de isenção e excessos no exercício da autoridade de Estado".