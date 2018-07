Treinador português do Manchester United acredita que a Série A pode beneficiar com a chegada do craque

José Mourinho não tem dúvidas que o campeonato italiano vai voltar à ribalta do futebol mundial graças à chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus. Em declarações à 'Tele Radio Stereo' o treinador do Manchester United considerou a contratação do internacional português por parte da Juve "um golpe de mercado"."O campeonato espanhol já não tem os dois melhores jogadores do Mundo, ficou apenas Messi. A Inglaterra tem a Premier League, o campeonato mais competitivo, com mais qualidade, com jogadores de top. Itália, com Ronaldo, pode voltar a tornar-se numa das mais importantes ligas do Mundo", considerou o técnico. "A Juve fez um golpe de mercado, um golpe publicitário e de marketing."Mourinho acredita que a chegada de Ronaldo a Turim será também importante para as restantes equipas. "Tudo pode mudar também nas outras equipas, que não vão aceitar passivamente o domínio da Juve. Cristiano pode significar uma mudança de motivação e de ambição também para os outros clubes da Série A, como Inter, Milão ou Roma."