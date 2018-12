Mourinho despedido do Manchester United

O treinador português foi demitido do Manchester United esta terça-feira, 18 de Dezembro.

"O Manchester United anuncia que o treinador José Mourinho saiu do clube com efeitos imediatos", revela o clube britânico através de um comunicado.

"O clube gostaria de agradecer a José pelo seu trabalho durante o período que esteve no Manchester United e desejar-lhe sucesso no futuro", adiantou o Manchester através da sua página no Twitter.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC