Mourinho Félix assume dossiê da venda de unidades da Caixa no estrangeiro

Centeno passou para o secretário de Estado Adjunto e das Finanças as decisões sobre a venda de operações da Caixa no exterior, um processo de privatização que decorre do plano acordado com Bruxelas e que está já em curso.

Será Mourinho Félix a liderar os processos de venda das operações da Caixa Geral de Depósitos no estrangeiro, no âmbito do plano estratégico acordado com a Comissão Europeia. De acordo com um despacho publicado em Diário da República, Mário Centeno decidiu subdelegar no seu secretário de Estado Adjunto e das Finanças os poderes para pôr a andar os vários processos de privatização.

Assim, entre as competências de Mourinho Félix estarão a definição do preço unitário de alienação das acções, a selecção dos interessados que integram cada uma das fases do processo, a aprovação das minutas dos contratos e demais instrumentos jurídicos ou, ainda, a determinação de "quaisquer outras condições acessórias que se afigurem convenientes", lê-se no despacho, que tem data de 19 de Junho.