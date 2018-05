MP investiga violência na academia dos 'leões' e governo repudia os "actos criminosos"

O Ministério Público confirmou a existência de uma investigação aos incidentes ocorridos hoje na Academia do Sporting, em Alcochete, onde 50 indivíduos de cara tapada entraram e agrediram futebolistas e elementos da equipa técnica.





"O Ministério Público está a investigar os factos ocorridos em Alcochete", confirmou à agência Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

Por seu lado, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, deu conta da detenção de 21 presumivelmente envolvidos nesta ocorrência.





"Houve a apreensão de viaturas e objectos de agressão, juntámos forças de segurança para tomarem conta da ocorrência e darem a resposta adequada. Continuamos a trabalhar no sentido de esclarecer esta situação e que não voltem a acontecer", sublinhou.

Isabel Oneto e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, fizeram uma declaração conjunta, repudiando os "actos criminosos" ocorridos esta tarde na Academia do Sporting.

Ambos os governantes garantiram que serão tomadas todas as medidas necessárias para que a festa da Taça ocorra sem problemas.

"Estamos a poucos dias da final da Taça de Portugal e o Governo está, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, a criar todas as condições para que se viva a festa do futebol, do desporto, o convívio das famílias e dos verdadeiros adeptos do futebol e do desporto. É uma missão do Governo, mas que deve ser assumido por todos. No domingo tem de haver uma demonstração clara que futebol é um orgulho nacional", frisou João Paulo Rebelo.

Recorde-se que, durante a tarde de hoje, cerca de meia centena de indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus.





A equipa principal do Sporting cumpria hoje o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.