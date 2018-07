Mudança de faixa da TDT por causa do 5G preocupa Altice

Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal, diz ter sido surpreendido com a decisão da Anacom relativamente à libertação de frequências para o 5G.

A Altice Portugal admitiu esta quarta-feira, 4 de Julho, estar "muito preocupada" com a decisão da Anacom, anunciada na terça-feira, de mudar em 2019 a frequência usada nas transmissões da Televisão Digital Terrestre (TDT), por poder prejudicar utilizadores menos informados.

"As pessoas que usam a TDT sabemos que são pessoas que têm um nível etário, e do ponto de vista da utilização de tecnologia, que é limitado. E, nessa perspectiva, ficamos muito preocupados com medidas desta natureza", afirmou o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, à margem de uma demonstração em ambiente de rede comercial das futuras redes da quinta geração de telemóveis (5G).