Mudar de tarifário energético poupa 100 euros anuais aos portugueses. Galp é a favorita

O portal Poupa Energia, lançado em 2017 pelo Governo, assinala que os consumidores de eletricidade e gás pouparam 223 mil euros com as mudanças de tarifário de energia realizadas no portal em 2018, ou seja, uma média de 101 euros anuais por consumidor.



Este portal registou, ao longo do ano passado, um total de 216 mil visitas, as quais resultaram em cerca de 200 mil simulações e 2.187 pedidos de mudança de tarifário.



Entre os diferentes comercializadores de energia considerados nas simulações do portal, a Galp foi o que conquistou mais consumidores: captou 91% dos pedidos de adesão, seguido da Goldenergy e da Luzboa.



Atualmente, a plataforma permite comparar ofertas entre um total de 23 comercializadores de eletricidade, gás natural ou serviço combinado, com 292 tarifários disponíveis do mercado livre e regulado de energia. O portal Poupa Energia encontra-se diariamente atualizado com as várias ofertas, pelo que se recomenda aos consumidores que efetuem regularmente uma simulação de modo a verificarem qual a oferta mais vantajosa no momento.



"Lisboa continua a ser a região com maior dinâmica, tendo registado 46% do volume total de visitas", informa a agência responsável pelo portal em comunicado, a ADENE – agência para-a Energia. As simulações nesta região deram um salto no último trimestre do ano, de 22%.