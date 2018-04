Multimilionário paquistanês oferece 686 milhões pelo Estádio de Wembley

Shahid Khan, dono do Fulham e de uma equipa da NFL, apresentou uma proposta de compra do mítico Estádio de Wembley superior a 686 milhões de euros, avança a Sky.

A Associação de Futebol (FA, na sigla inglesa) confirmou ter recebido uma oferta de compra do Estádio de Wembley. A Sky adianta que a proposta foi feita pelo multimilionário norte-americano de origem paquistanesa, Shahid Khan, e ascende a 600 milhões de libras (cerca de 686,4 milhões de euros).





Shahid Khan é dono do clube londrino Fulham e também da Jaguars da norte-americana NFL e, de acordo com as fontes ouvidas pela Sky, se o negócio for bem-sucedido este multimilionário poderá criar a primeira equipa da NFL fora dos Estados Unidos. É que a Jaguars está sediada em Jacksonville, uma das mais pequenas cidades a deter uma equipa da NFL.