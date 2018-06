Mundial pode ter impacto nos números do turismo este ano

Julho e Agosto ainda são os meses que decidem os números do turismo. Jorge Rebelo de Almeida acredita, no entanto, que a onda de crescimento é para continuar.

Até Maio o crescimento do grupo Vila Galé cifrou-se em 8-9%, valores que, no entanto, Jorge Rebelo de Almeida vai analisando com a cautela de quem sabe que Julho e Agosto continuam a definir um ano turístico.



"É difícil prever [o ano], porque vai depender muito, na actividade hoteleira, do Julho e do Agosto, que continuam a ser os meses que fazem ou desfazem o ano".



Mas a meta da Vila Galé é crescer 5% este ano. "Estes primeiros meses foram um bom sinal, porque foi na época mais fraca que conseguimos crescer um bocado. Agora, depende do que acontecer em Julho e Agosto", diz em entrevista ao Negócios e Antena 1.

Em termos globais, acredita no entanto que os números do Verão vão ser bons, ainda que este ano haja o Mundial de futebol que até pode prejudicar. Este é um fenómeno expressivo no Brasil. É que, explica, há pessoas que tiram férias nesta altura para ficar a ver o futebol em casa, não viajando. "Penso que isso possa retrair".

Mas no global, Jorge Rebelo de Almeida acredita que, depois do Mundial, "vamos manter esta onda de crescimento.