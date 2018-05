Mundial2018: Eder, Paulinho, Rony Lopes e Ruben Dias entre os pré-convocados de Portugal

As 32 selecções participantes no Mundial2018 estavam obrigadas a escolher os pré-convocados até esta segunda-feira, 14 de Maio, dos quais têm de sair os 23 'eleitos' para a fase final, a divulgar até ao próximo dia 4 de Junho. Após essa data, esta lista só pode ser alterada em caso de lesões.

Os avançados Eder (Lokomotiv Moscovo), Rony Lopes (Mónaco) e Paulinho (Sporting de Braga), o médio Sérgio Oliveira (FC Porto) e os defesas Ricardo Pereira (FC Porto) e Ruben Dias (Benfica) surgem como as maiores surpresas nesta pré-selecção do seleccionador Fernando Santos, que vai divulgar a lista dos 23 convocados na quinta-feira, às 20:15.

Relativamente às convocatórias para os particulares frente ao Egipto (vitória por 2-1) e Holanda (derrota por 3-0), na Suíça, Fernando Santos mantém a escolha nos guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes e repete as chamadas dos defesas Cédric Soares, José Fonte, Bruno Alves, João Cancelo, Rolando, Raphaël Guerreiro, Luís Neto e Mário Rui, aos quais juntou Pepe, Ricardo Pereira, Ruben Dias, Antunes e Nelson Semedo.

No meio-campo, o seleccionador português promoveu Sérgio Oliveira, mantendo os restantes oito seleccionados: William Carvalho, João Moutinho, André Gomes, João Mário, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Adrien Silva e Manuel Fernandes.

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Gelson Martins, André Silva, Ricardo Quaresma e Gonçalo Guedes, que foram chamados para os particulares de Março, constam na lista juntamente com Eder, Nani, Paulinho e Rony Lopes.

O lateral esquerdo Fábio Coentrão mostrou-se hoje indisponível para alinhar na equipa das 'quinas' na competição, na qual também vai estar ausente o médio Danilo Pereira, devido a uma rotura parcial do tendão de Aquiles da perna esquerda.

No Mundial2018, a disputar na Rússia, entre 14 de Junho e 15 de Julho, Portugal, campeão europeu, vai defrontar no Grupo B as selecções de Espanha, Marrocos e Irão.

Lista dos 35 pré-convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).

- Defesas: Antunes (Getafe, Esp), Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Inter Milão, Ita), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Luís Neto (Fenerbahçe, Tur), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nélson Semedo (FC Barcelona, Esp), Pepe (Besiktas, Tur), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha, Fra) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), André Gomes (FC Barcelona, Esp), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Sporting).

- Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Eder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Nani (Lazio, Ita), Paulinho (Sporting de Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur) e Rony Lopes (Mónaco, Fra).