Munique é a cidade com maior risco de bolha imobiliária do mundo

Hong Kong já não é a cidade com maior risco de passar por uma bolha imobiliária, ainda que este cenário ainda esteja em cima da mesa, de acordo com o UBS. Munique é agora a cidade com maior risco. Não há cidades portuguesas no ranking.

Num universo de 24 cidades mundiais, apenas cinco têm valores imobiliários "justos" ou subavaliados, revela um estudo do UBS publicado esta segunda-feira, 30 de setembro. O estudo não contempla nenhuma cidade portuguesa.

Munique é atualmente a cidade com maior risco de bolha imobiliária, segundo o estudo, destronando Hong Kong, onde os preços dos imóveis diminuíram, colocando esta cidade em terceiro lugar no "pódio". Toronto é a segunda cidade com maior risco, ainda que os preços também tenham descido.

"Nos últimos quatro trimestres, soaram desequilíbrios em especial na Zona Euro, com Frankfurt e Paris a serem os dois mais proeminentes nas entradas na zona de risco de bolha quando comparado com o ano passado. Por contraste, as avaliações em Vancouver, São Francisco, Estocolmo e Sidney caíram bastante. O mercado imobiliário de Londres arrefeceu consideravelmente, retirando o centro financeiro do território de risco de bolha pela primeira vez em quatro anos", salienta o UBS no estudo.

Na Europa, Amesterdão e Frankfurt registaram aumentos que levaram estas cidades para o quarto e quinto lugar. Vancouver e Paris são as outras duas cidades que constam da lista de risco de bolha imobiliária.

Na lista, há 12 cidades onde os imóveis estão sobreavaliados, ainda que "escapem" ao risco de uma bolha.

Segundo o estudo do UBS há, entre estas 24 cidades analisadas, apenas quatro cidades onde os preços são considerados "justos": Singapura, Boston, Milão e Dubai. E apenas uma cujos valores estão subavaliados: Chicago.