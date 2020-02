Musk abre votação online sobre nova fábrica da Tesla no Texas

O CEO da Tesla, Elon Musk, abriu uma votação no Twitter na qual pergunta se deve abrir uma nova gigafábrica da Tesla no Texas, numa altura em que as ações registam sucessivas subidas e já valorizaram mais de 110% no ano.





Musk está a considerar construir uma gigafábrica da Tesla no estado do Texas, nos Estados Unidos, e decidiu abrir o debate através da sua conta do Twitter: "Giga Texas?", perguntou. A maioria dos votantes, quase 80%, respondeu "isso mesmo", sendo que cerca de um quinto escolheu a opção "nope", que contraria a mesma ideia. Na manhã de quarta-feira já haviam votado 189.210 pessoas, e o inquérito ainda estará aberto por mais 16 horas.

Giga Texas? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020

Na apresentação dos resultados do quarto trimestre, o CEO da Tesla já tinha anunciado a necessidade de aumentar a produção de baterias de forma a responder à procura que existe por carros da marca, um dos motivos que justifica a vontade de construir numa nova localização. "Temos de escalar a produção de baterias para níveis loucos que as pessoas não conseguem sequer imaginar hoje em dia. Esse é o verdadeiro problema", disse Musk na referida apresentação.