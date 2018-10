Musk anuncia no Twitter versão mais barata do Tesla Model 3

A Tesla lançou nos mercados dos EUA e Canadá uma versão mais barata do Model 3, anunciou o CEO da empresa, Elon Musk, através do Twitter.

A Tesla lançou nos mercados dos EUA e Canadá uma versão mais barata do Model 3, anunciou esta madrugada de sexta-feira o CEO da empresa, Elon Musk, através do Twitter. O gestor indicou que o preço do automóvel 100% eléctrico será de 35 mil dólares, mas o site da empresa aponta para um valor de base de 45 mil dólares.









O site da Tesla assinala que os novos veículos deverão ser entregues num prazo de seis a 10 semanas. Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2018 Esta nova versão terá uma autonomia inferior, de cerca de 420 quilómetros, aos 500 quilómetros das versões actuais.O site da Tesla assinala que os novos veículos deverão ser entregues num prazo de seis a 10 semanas.

Os modelos S e X da Tesla custam mais de 100 mil dólares, mas o mais recente Model 3, com um preço de 55 mil dólares, alarga substancialmente a base de potenciais clientes.



No terceiro trimestre, a Tesla entregou 83.500 veículos e produziu 80.142 viaturas.

A nova versão "custará 35 mil dólares após os incentivos fiscais federais e estaduais na Califórnia, mas o custo verdadeiro está mais próximo dos 31 mil dólares contabilizando as poupanças com combustível", escreveu Musk.O site da empresa, contudo, apresenta como preço-base 45 mil dólares. Com os incentivos fiscais e uma poupança de 4.300 dólares em combustível, o preço da nova versão do Model 3 seria de 34.400 dólares, refere o USA Today.