Musk: “Não respeito a SEC”

Reuters

Elon Musk deu uma entrevista ao "60 Minutes", da CNBC, onde falou sobre os problemas que teve com a Securities and Exchange Commission (SEC), salientando que não respeita o regulador do mercado de capitais dos EUA.

Questionado sobre se os seus "tweets" foram revistos por alguém antes de serem publicados, Elon Musk foi peremptório: "Não". E explicou: "os únicos tweets que teriam de ser revistos seriam os que tivessem probabilidade de provocar movimentos na acção. Caso contrário, é a primeira emenda. Liberdade de expressão é fundamental", acrescentou.

Contudo, os seus "tweets" têm tido a capacidade de fazer oscilar o valor das acções. O mais polémico, e o que esteve no centro de todas as atenções – tendo dado origem a um processo do regulador de capitais dos EUA – foi o que apontou para a saída da fabricante de automóveis de bolsa, com o responsável a avançar com valores e tudo. "Estou a considerar tornar a Tesla privada a 420 dólares. Financiamento assegurado", escreveu no Twitter Elon Musk em Agosto, o que fez disparar as acções da Tesla.

Questionado sobre se os seus comentários podem ter mexido de forma não intencional com o mercado, Musk admitiu que "talvez tenha cometido erros. Quem sabe. Ninguém é perfeito", concluiu.

A ideia e preço de saída de bolsa foram reiterados nos dias seguintes. O regulador do mercado de capitais dos EUA, Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CMVM em Portugal) decidiu processar Elon Musk, alegando fraude com acções. E determinou que Elon Musk teria de abandonar o cargo de "chairman" da empresa, mantendo-se como presidente executivo. Além disso, a Tesla e Musk foram condenados ao pagamento de 20 milhões de dólares cada um. A SEC determinou ainda que a Tesla teria de nomear dois novos directores independentes e implementar controlos para monitorizar as comunicações do CEO.

E sobre a SEC, o presidente da Tesla foi muito directo: "Eu não respeito a SEC". Algo que o próprio já tinha deixado transparecer quando apelidou o regulador de "Shortseller Enrichment Commission", algo como Comissão de Enriquecimento de quem aposta na queda das acções.