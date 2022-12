Musk pergunta ao Twitter se deve deixar de ser CEO. Maioria inclina-se para o "sim"

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk - que se auto-intitula "absolutista da liberdade" - comprometeu-se a recorrer a este método sempre que tiver intenção de fazer alguma mudança de maior dimensão na rede social.





O empresário mais polémico do momento, Elon Musk, não abranda na ousadia, e este domingo colocou um inquérito no Twitter em que pergunta aos utilizadores se deve abandonar o cargo de CEO da rede social.A votação conta já com 15 milhões de participantes e pode revelar-se uma má notícia para Musk: 57% votou pela saída do magnata. O inquérito vai estar disponível por mais duas horas.Desde que comprou o Twitter que Musk tem sido alvo de duras críticas, não só devido a mudanças que quer fazer na própria rede, tendo recuperado contas banidas e suspendido jornalistas que o criticaram, como por causa da forma como gere a empresa - já despediu mais de metade dos funcionários. Em paralelo, a sua outra grande empresa, a Tesla, tem vindo a afundar, com muitos a apelar que Musk se volte a focar na fabricante automóvel.