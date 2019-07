Na casa dos vinte e sem curso universitário, jovens acumulam fortuna de 860 milhões

Os jovens são os fundadores e líderes da Brex, uma fintech avaliada recentemente em 2,6 mil milhões de dólares e com uma história curiosa. Dubugras (na foto) tinha apenas 14 anos quando abriu a sua primeira empresa, uma criadora de jogos de vídeo online que foi encerrada depois de receber avisos de violação de patentes.





Logo depois, Dubugras fez uma parceria com Franceschi para outro negócio – a empresa de pagamentos Pagar.me, que chegou a ter 150 funcionários antes de ser vendida em 2016. Os dois matricularam-se então na Universidade de Stanford, mas acabaram por abandonar a faculdade antes de fundar a Brex.





A start-up, que lançou o seu primeiro produto no ano passado, é agora a estrela entre as fintech, o que colocou os seus fundadores no clube de empresários mais ricos - pelo menos no papel. Hoje, as suas participações na empresa valem cerca de 430 milhões de dólares cada, de acordo com a análise da EquityZen.





A ascensão da dupla foi rápida até mesmo para os padrões de Silicon Valley, onde abandonar Stanford para abrir uma start-up é quase um cliché. A Brex, fundada há dois anos, está entre as empresas americanas que atingiram uma avaliação bilionária em tempo recorde, assim como a Uber Technologies e os unicórnios de trotinetas elétricas Lime e Bird Rides.





Em 2017, a Brex foi avaliada em 25 milhões de dólares, segundo dados do PitchBook. A sua última ronda de financiamento indicava uma avaliação de mais de 2 mil milhões de dólares. O principal produto da empresa é um cartão de crédito para startups e respetivos funcionários com base em dados em tempo real, em vez de classificações de crédito tradicionais. Um dos fatores de valorização da Brex, segundo os seus fundadores, é o seu potencial de expansão para outros negócios. A empresa também lançou recentemente cartões de crédito para empresas de comércio eletrónico e empresas de ciências da vida.





Outro jovem prodígio das fintech, Max Levchin, que aos 23 anos co-fundou uma empresa que acabaria por dar origem à PayPal, é um dos investidores da Brex. Entre os investidores contam-se ainda Peter Thiel, outro co-fundador da PayPal, o Kleiner Perkins Digital Growth Fund e a Ribbit Capital.



