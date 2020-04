Nacionalizar a TAP? “Seria dar um passo atrás”, diz Humberto Pedrosa

O presidente do Grupo Barraqueiro e detentor de 50% da Atlantic Gateway, que controla 45% da TAP, defende em entrevista ao Jornal Económico que nacionalizar a transportadora aérea seria "dar um passo atrás". Até porque considera que "o problema da TAP não é de gestão".





"O problema que a TAP enfrenta é verdadeiramente um tsunami mundial que apareceu e atingiu todas as empresas e, em especial, as companhias de aviação que estão quase todas paradas a nível mundial, com exceção de alguns casos pontuais, por razões específicas", sublinhou Humberto Pedrosa que, a par com David Neeleman, detém 45% da TAP através da Atlantic Gateway.