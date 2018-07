Nani assina por dois anos com o Sporting a custo zero

A Sporting SAD informou esta quarta-feira ter contratado o avançado português Nani a custo zero. O internacional português assinou por duas temporadas e não foi fixada cláusula de rescisão.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting refere que Luís Carlos Almeida da Cunha, conhecido por Nani, chega a Alvalade proveniente do Valência "a custo zero".



A sociedade anónima desportiva (SAD) refere ainda que o jogador assinou um contrato válido até 30 de Junho de 2020 e que não foi fixada cláusula de rescisão.



Nani, de 31 anos, representou o Sporting entre 2005 e 2007, tendo sido transferido para o Manchester United por 25,5 milhões de euros. O jogador foi emprestado pelos "red devils" ao Sporting na temporada de 2014/2015. Em 2015, Nani deixou Old Trafford rumando para a Turquia, para representar o Fenerbahçe num negócio de seis milhões de euros.



Após uma época na Turquia, o jogador assinou pelo Valência, que pagou 8,5 milhões de euros ao Fenerbahçe. Na época passada, Nani alinhou, por empréstimo, nos italianos da Lázio.





Em declarações em Alvalade, Nani falou do passo que agora dá. "É sempre bom voltar a casa, uma casa que bem conheço e onde me sinto muito bem. Estou muito feliz", disse o jogador português na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira em Alvalade, citado pelo Record.



O jogador português prometeu trabalho e ambição para que no fim sejam "todos felizes". "Estou de corpo e alma aqui".