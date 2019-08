"Não há tradição de analisar o que correu bem e mal" na atuação da supervisão

João da Costa Pinto reconhece que não há, em Portugal, tradição de avaliar a atuação da supervisão. Quando é feita, transforma-se "num acontecimento ímpar, suscetível de grande especulação". Foi isso que aconteceu com o relatório da avaliação feita à atuação do BdP no caso BES, concluído em 2015 e ainda hoje mantido em segredo.