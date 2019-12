Não-lugar do Porto é agora um Continente

Era um não-lugar do Porto. Abandonado há décadas, muita poeira levantou - literalmente. Desde os anos 80, pelo menos, que servia de parqueamento de autocarros, tendo mais tarde dado lugar a parque de estacionamento gerido pela Câmara do Porto, ainda que o terreno pertencesse ao Ministério das Finanças.

O Campo 24 de Agosto foi sempre muito mal-visto pelos moradores e comerciantes da zona, que promoveram vários abaixo-assinados contra o que consideravam ser um foco de poluição.

Entretanto, a FAUS adquiriu o terreno ao Estado e avançou, em 2016, com um projeto de construção de um parque de estacionamento, prevendo para mais tarde a promoção de habitação, um hotel e de um supermercado. O arranque das obras até esteve marcado para o início de 2017, mas a FAUS acabou por desistir do projeto.

Até que, em outubro do ano passado, o Negócios revelou que o terreno tinha sido adquirido à Neureifen, uma sociedade do grupo bracarense Bragaparques, a qual, nesse mesmo mês, recebeu o alvará camarário para avançar com a construção de um empreendimento imobiliário neste espaço, que fica localizado no início da Avenida Fernão de Magalhães, no centro do Porto.

Na altura, sem a confirmação de qualquer uma das partes, o Negócios avançava que a Sonae MC tinha chegado a acordo com a Neureifen para a instalação de uma loja Continente neste espaço.

"Abriu hoje, dia 18 de dezembro, o Continente Bom Dia Campo 24 de Agosto, no Porto", anunciou a Sonae MC, esta quarta-feira.

A nova loja, que tem cerca de 1.600 metros quadrados, "traduz a criação de 53 postos de trabalho", destaca a empresa.

Nuno Silva, diretor de loja do Continente Bom Dia Campo 24 de Agosto, realça que esta abertura "reflete a confiança da insígnia no potencial de crescimento da região do Porto".