Não pode comprar um Ferrari? Compre uma acção por 80 dólares

A Rally Rd. não é uma empresa de investimento típica de Manhattan. Os seus cerca de 15 funcionários trabalham confortavelmente de t-shirt e boné de beisebol. Fotos emolduradas de modelos antigos da Mercedes-Benz – algo grandes para o escritório apertado - adornam as paredes brancas e os jardins suspensos devem chegar em breve pelo correio. Outra coisa que os diferencia: o pessoal da Rally não está a seleccionar acções e títulos. Estão à procura de carros antigos em perfeitas condições.

A aplicação para smartphones da Rally Rd., lançada para iOS no final de 2017, permite que investidores individuais comprem acções de veículos de luxo e de colecção. Depois de percorrer imagens brilhantes na aplicação, uma participação no carro dos seus sonhos pode ser adquirida a partir de 38,80 dólares. Os preços totais, ou "valores de mercado", dos carros variam entre 77.000 dólares por um Lotus Esprit S1 modelo 1977 e 495.000 dólares por um Jaguar XJ220 modelo 1993 - quantias que, se fossem pagas na íntegra, estariam fora do alcance de muitos investidores leigos.

"Não era legal e nem tecnologicamente possível investir nessa classe de activos alternativos antigamente", diz o director financeiro Max Niederste-Ostholt. "Nós pensamos nisto há muito tempo e pensámos: quando é que vamos poder entrar nesta classe de activos sem termos um depósito inteiro para guardar carros?"

Democratização

Os fundadores da Rally Rd., todos na casa dos 30 anos, são o CEO, Christopher Bruno, o director de produtos, Rob Petrozzo, e Niederste-Ostholt - que trabalhou no Barclays. Bruno vem de uma família de mecânicos e "sempre entendeu esta classe de activos", diz Petrozzo, que aos oito anos tinha uma maquete em escala real do Jaguar XJ220 que aparece na Rally Rd. A missão deles é democratizar os investimentos em carros de colecção.

Os três fundadores concluíram que as pessoas comuns não deviam perder a oportunidade de aproveitar o desempenho positivo dos investimentos em carros clássicos, que, de acordo com Petrozzo, têm seguido para cima e para a direita há anos.

A companhia de seguros de carros clássicos Hagerty afirma que o valor dos carros clássicos de primeira linha aumentou cerca de 300% nos últimos 10 anos. Uma edição de competição de um Ferrari 512 BBi modelo 1983, por exemplo, mais do que duplicou de valor nos últimos cinco anos, de 142.000 dólares em Setembro de 2013 para 300.000 dólares em Maio de 2018. O valor do veículo atingiu o pico em Setembro de 2015, em cerca de 360.000 dólares. As acções da Ferrari estarão disponíveis para compra na Rally este trimestre a 175 dólares cada. Uma acção da Ferrari Testarossa modelo 1985, que é totalmente financiada, custa 82,50 dólares.

A aplicação da Rally Rd. para dispositivos móveis atrai os investidores com as suas imagens elegantes de veículos de luxo. Recentemente foi um BMW M3 Lightweight modelo 1995, o único carro na plataforma aberto a investimento, mas outros cinco veículos já foram totalmente financiados. A aplicação fornece aos utilizadores as especificações - entre elas a quilometragem, a raridade, o local de fabrico e detalhes de restauração, quando possível - e depois oferece uma proposta simples: investir ou não.

"Queríamos que o visual e a sensação fossem exactamente iguais aos de todas as outras acções", diz Petrozzo.



