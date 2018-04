NASA põe termo ao desenvolvimento do seu único veículo lunar

A NASA anunciou ter posto termo ao seu único programa de desenvolvimento de um veículo lunar, apesar das declarações em finais do ano passado do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que queria voltar a enviar astronautas à Lua.

O anúncio, feito no site da agência espacial, apanhou de surpresa os próprios cientistas envolvidos no programa, denominado "Resource Prospector" (RP), que deveria conduzir à construção de um veículo robotizado destinado a explorar as regiões polares da Lua.





Segundo a France Press, os cientistas enviaram uma carta à NASA onde exprimem a sua estupefação pela decisão tomada.





"Tomámos agora conhecimento de que o RP foi suspenso a 23 de abril de 2018 e que a missão terá fim até final de maio", referem os membros do "Lunar Exploration Analysis Group (LEAG) no correio electrónico enviado a Jim Bridenstine, que lidera a agência, e publicado no site "NASAWatch.com".