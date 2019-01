Navigator compra ações próprias em todas as sessões desde o Natal

A Navigator comprou ações próprias em todas as últimas nove sessões, pelo que esteve ativa em todas as sessões desde a véspera de Natal.

Num comunicado enviado esta terça-feira à CMVM, a Navigator refere que nas últimas três sessões (entre 4 e 8 de janeiro) adquiriu um total de 227,5 mil ações, num investimento de 852 mil euros.

Na sexta-feira tinha anunciado a compra de mais de 300 mil ações próprias por cerca de um milhão de euros entre 31 de Dezembro e 3 de janeiro. Isto depois de na semana do Natal ter comprado também cerca de 300 mil ações em todas as três sessões.

Após estas compras, a Navigator passou a deter 1.344.131 de ações próprias, que correspondem a 0,187% do capital da cotada.

A compra de ações próprias tende a ter uma influência positiva na cotação, sendo que os volumes de títulos comprados representam pouco menos de 10% da liquidez diária da Navigator.

Na assembleia geral de 23 de maio, os acionistas da Navigator aprovaram a proposta da empresa de adquirir e vender ações e obrigações próprias. As cotadas portuguesas podem deter até 10% do capital em ações próprias, sendo que a sua aquisição é uma das estratégias para remunerar os acionistas pois tem impacto positivo no valor dos títulos.

As ações da Navigator fecharam a sessão de hoje a cair subir 0,26% para 3,784 euros, sendo que este ano só numa sessão fecharam a cair, com os títulos a acumularem uma valorização superior a 5% desde o início de 2019. Os títulos desvalorizaram 2,81% em dezembro e recuaram 15,8% em novembro.