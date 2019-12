O valor do dividendo agora aprovado representa uma rentabilidade de 3,95% face ao valor de fecho das ações nesta sexta-feira (3,532 euros).



A Navigator é uma das cotadas que distribuiu dividendos mais rentáveis entre as cotadas nacionais. Na época regular de pagamento de dividendos deste ano, a empresa foi a O conselho de administração decidiu libertar mais de 99 milhões de euros para pagarem um dividendo antecipado aos acionistas. Este valor representa cerca de metade do montante de reservas livres existentes atualmente.O valor do dividendo agora aprovado representa uma rentabilidade de 3,95% face ao valor de fecho das ações nesta sexta-feira (3,532 euros).A Navigator é uma das cotadas que distribuiu dividendos mais rentáveis entre as cotadas nacionais. Na época regular de pagamento de dividendos deste ano, a empresa foi a segunda que ofereceu uma rentabilidade maior

Os acionistas da Navigator estiveram reunidos esta sexta-feira e aprovaram a proposta de pagamento de dividendos apresentada pelo conselho de administração. Depois desta aprovação foi determinado o dia do pagamento dos 13,94 cêntimos por ação.A partir de 9 de janeiro os acionistas a Navigator vão receber este dividendo, o que significa que as ações vão descontar os 13,94 cêntimos no dia 7 de janeiro, revelou a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).