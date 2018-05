Navigator sobe preços do papel na Europa

mais votado

Anónimo

Há 1 hora

A Navigator é boa empresa desde que deduções fiscais e fundos públicos de apoio discricionários deixem de ser a regra e passem a ser menos do que uma excepção. Quando isso acontecer a empresa terá de optar por uma gestão lean assente na boa gestão de recursos humanos e no investimento em capital com elevada incorporação de tecnologia automática que eleve a produtividade da empresa para outros patamares.