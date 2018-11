Além destas subidas de preços na Europa, a Navigator vai ainda aumentar os preços das folhas de papel e das bobinas no Médio Oriente, África e Turquia a partir de dia 2 de Janeiro. O custo destes produtos para os mercados referidos passará a ser de 100 euros por tonelada. A empresa justifica esta decisão com "a baixa rentablidade".



"As encomendas recebidas por todos os clientes estão sujeitas a acordo sobre os novos preços e o tempo de entrega no primeiro trimestre de 2019 poderá ser mais demorado do que o habitual", alerta a empresa sobre os mercados do Médio Oriente, África e Turquia.



A Navigator "vende os seus produtos para 130 países nos cinco continentes", realça a empresa liderada por Diogo da Silveira.

A Navigator vai subir os preços do papel na Europa, a partir de Janeiro, de acordo com a informação veiculada pela empresa através de comunicado.O aumento será entre 4% e 6% e surge depois de "um aumento contínuo dos custos de produção chave", revelou a empresa.Estes aumentos serão implementados "na Europa, em todos os produtos e mercados", com os novos preços a entrarem em vigor a 18 de Janeiro, adianta a mesma fonte.