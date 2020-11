Negócios, 23 anos a dar cartas no online

Há 23 anos, precisamente a 23 de novembro 1997, nasceu o Negócios online, na altura Canal de Negócios. Tratou-se do primeiro projeto jornalístico nacional que nasceu online e só posteriormente apostou numa edição impressa.



Ao longo deste processo, o Negócios manteve a sua matriz inicial, a de site de informação económica e de mercados, à qual foi associando conteúdos de natureza política, social, cultural e internacional, transformando-se numa referência nacional da informação digital e sendo líder de audiências no segmento económico.





Este estatuto, que os números confirmam, só foi possível de atingir com o contributo dos leitores e assinantes que diariamente, e cada vez em maior número, consultam o site do Negócios. Da nossa parte, agradecemos a confiança. A si, se ainda não o é, desafiamos a que se torne assinante do Negócios, contribuindo assim para a sustentabilidade económica do jornalismo de qualidade.