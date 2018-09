Negócios eleito melhor jornal de economia

Cofina Media

O Negócios voltou a ser eleito o melhor jornal de economia português. O prémio foi atribuído na 16ª edição dos Prémios Meios & Publicidade, que decorreu na noite de quinta-feira no Altice Arena, em Lisboa.

"Este prémio tem de ser dedicado aos leitores, porque é deles a nossa relevância, à equipa do Negócios, que todos os dias procura levar aos leitores a melhor informação económica, e a todos os que no grupo Cofina contribuem para o sucesso do jornal", afirmou o director, André Veríssimo, após a entrega do prémio.

O Jornal de Negócios é o único diário de economia português e é o líder incontestado do segmento no digital, com uma audiência (reach) de 1,23 milhões de leitores em Julho, mais 11% do que no início do ano, segundo o Netaudience da Marktest.

Os nomeados nas quase 30 categorias são escolhidos pela redacção da Meios & Publicidade. A escolha dos vencedores resulta de uma média ponderada, na qual os jurados pesam 45%, os votos dos assinantes da Meios & Publicidade outros 45% e os assinantes que apenas podem aceder às notícias gratuitas os restantes 10%.