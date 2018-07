Negócios estreia novos colunistas

Clara Raposo, Daniel Traça, José Paulo Esperança e Ramon O’Callaghan são os colunistas que passam a escrever, à quarta-feira, para a nova rúbrica de opinião do Negócios.

No Deans' Corner vão partilhar com os leitores do Negócios a sua visão sobre os grandes temas da actualidade nacional e internacional, bem como as grandes tendências da economia e gestão.

A professora Clara Raposo é a nova presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). É mestre em Economia pela Universidade de Londres e doutorada em Finanças pela London Business School.

Daniel Traça é o dean da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), onde se licenciou em Economia. Fez o mestrado e o doutoramento na Universidade de Columbia, nos EUA. Foi professor do INSEAD, em França e antes em Singapura, onde ainda lecciona algumas semanas por ano.

José Paulo Esperança é dean da ISCTE Business School, universidade onde se licenciou em Organização e Gestão de Empresas. Doutorou-se em Economia no Instituto Universitário Europeu, em Florença. As suas áreas de interesse são o "corporate governance", financiamento de PME e negócios internacionais.

Ramon O’Callaghan é o dean da Porto Business School desde 2015. Licenciado em Engenharia pela Universitat Politècnica de Catalunya, tem um MBA pelo IESE Business School e um Doctor of Business Administration (DBA) pela Harvard Business School. É especialista em gestão estratégica, tecnologia e inovação.