Negócios lança novas aplicações para telemóveis e tablets

O Negócios lançou novas aplicações para telemóvel e tablet com os sistemas operativos iOS e Android. Entre aqui para conhecer as novas funcionalidades e saber como descarregar as novas App para iPhone, iPad e outros tablet e "smartphones".

O Negócios lançou esta terça-feira novas aplicações para telemóvel e tablet com os sistemas operativos iOS e Android.





- Entre aqui para descarregar ou atualizar a aplicação do Negócios para iPad ou iPhone.



- Entre aqui para descarregar ou atualizar a aplicação do Negócios para dispositivos com sistema operativo Android.

São várias as novidades das novas aplicações, que adotam um design renovado, com melhoria significativa de usabilidade para o leitor. A melhoria da experiência de leitura das notícias e novas funcionalidades, como a pesquisa por voz, são algumas das novidades das aplicações.

Os leitores do Negócios ganham assim com uma aplicação otimizada para acompanhar toda a atualidade com a informação rigorosa, independente e credível que os leitores reconhecem no Negócios. Notícias ao minuto, última hora, informação exclusiva, entrevistas, reportagens e análises integram a oferta de informação que está agora mais rápida, de acesso mais fácil, mantendo os alertas de última hora e personalizados por palavra-chave.

As novas aplicações têm toda a informação em tempo real, acessível a todos, assim como notícias só para assinantes e que são publicadas no jornal, em suporte físico.