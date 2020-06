Negócios reforça liderança em maio com mais de 2 milhões de leitores

O Jornal de Negócios voltou a liderar a audiência digital entre os jornais portugueses de economia em maio de 2020, mês que continuou a ser marcado pelo noticiário relacionado com a pandemia da covid-19.

Depois de dois meses de tráfego recorde, maio voltou a ser de forte crescimento face ao período homólogo.

De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de 2,03 milhões de leitores no mês passado.

Estes leitores realizaram 8,57 milhões de visitas, valor que se situa abaixo do recorde de março, mas representa um crescimento homólogo de 78%. O número de páginas vistas foi de 18,7 milhões.

No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge em abril de 2020 com 1,7 milhões de leitores, 3,8 milhões de visitas e 6,2 milhões de páginas vistas, ou seja, menos de metade dos registados pelo Negócios nos dois últimos indicadores.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.



O Negócios agradece aos leitores pela confiança.