Negócios reforça liderança nas audiências online

O Jornal de Negócios reforçou a maio a liderança nas audiências entre os sites de informação económica, posição em que se encontra de forma ininterrupta há vários anos.

Segundo o netAudience publicado pela Marktest, no mês de maio, o Negócios alcançou 5.390.823 visitas, realizadas por 2.264.962 utilizadores únicos

O Dinheiro Vivo, que está em segundo lugar no ranking das publicações económicas, registou 3.239.400 visitas no mesmo mês.

Desta forma, o número de visitas ao site do Negócios no mês passado foi 66% superior ao registado pelo Dinheiro Vivo.

No que diz respeito ao número de páginas vistas, o Negócios superou atingiu 14,44 milhões, 37% acima dos 10,55 milhões registados pelo Dinheiro Vivo.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.