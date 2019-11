Negócios reforça oferta com a Dow Jones Newswires

Os assinantes do Negócios passam a partir deste mês a ter acesso aos artigos em português da norte-americana Dow Jones Newswires.

A informação do Negócios é agora complementada com a informação da prestigiada agência fundada em 1882 por três jornalistas: Charles Dow, Edward Jones e Charles Bergstresser. A Dow Jones Newswires faz parte da Dow Jones Company, que além do famoso índice bolsista que tem o nome dos fundadores, é proprietária do The Wall Street Journal e do site Marketwatch.

Nesta parceria com a Dow Jones Newswires trazemos-lhe notícias sobre empresas norte-americanas e europeias, resultados, dados económicos, temas relevantes da geopolítica e da política monetária, o essencial do que está a mexer com os mercados financeiros e ainda a visão dos especialistas com o DJ Market Talk, para poder tomar as melhores decisões na gestão das finanças pessoais ou na sua empresas.

Pode aceder a toda a informação através da "homepage" do Negócios ou nesta página.

Obrigado por investir em nós com a sua assinatura. Da nossa parte, continuaremos a investir em si e na relação especial que tem connosco.