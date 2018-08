Nelas vai ter uma fábrica de óleo de cannabis

A Câmara Municipal de Nelas assinou um protocolo com a Endopure que determina a cedência, por parte da autarquia, de um lote de terreno de cinco mil metros quadrados na zona industrial deste concelho, onde a empresa pretende investir cinco milhões de euros na abertura de "uma sofisticada unidade industrial de produção de óleo CBD (cannabidiol), produto extraído da planta cannabis sativa, para efeitos medicinais e comercialização da indústria farmacêutica", detalha o município, em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, a Endopure compromete-se a criar 21 postos de trabalho. O pavilhão industrial terá uma área de cerca de dois mil metros quadrados, sendo que "este investimento, dinamizado por promotores internacionais com grande experiência na área, acaba de ser aprovado no âmbito do Compete", quadro de incentivos comunitários do programa Portugal 2020.