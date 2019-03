Reuters

Nelson Évora venceu a medalha de pratano triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia.Com um salto de 17,11 metros, o seu melhor registo da época, o saltador português conseguiu a sua 11.ª medalha em grandes competições e finaliza a época como o terceiro melhor europeu do ano em pista coberta.O vencedor do concurso foi o azeri Nazim Babayev, com 17,29 metros, que assim sucede a Évora, campeão de 2015 e 2017.A medalha de bronze foi conquistada pelo alemão Max Hess, com 17,10 metros.A lista dos melhores do ano fecha com o português Pedro Pichardo em primeiro (17,32), que ainda não pode competir oficialmente por Portugal, Babayev e Évora no 'top-3'.