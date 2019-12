Nestlé vende Häagen-Dazs por 4 mil milhões de dólares

A Nestlé está a vender a unidade na qual concentra marcas de gelados como a Häagen-Dazs e Drumstick, num negócio de 4 mil milhões de dólares.





A Froneri, a empresa da Nestlé dedicada aos gelados, deverá servir para consolidar uma joint-venture com a PAI Partners, empresa que fez parte da sua origem. A Froneri foi criada em 2016 numa fusão entre as unidades de gelados da Nestlé e a R&R, uma concorrente detida pela PAI.





O objetivo, de acordo com a Bloomberg, é expandir e criar um concorrente mais desafiante para a Unilever, o líder global no negócio de gelados, detendo as marcas Ben&Jerry’s e Magnum. A competição nos Estados Unidos tem crescido, com marcas como a Halo Top a afirmarem-se através da oferta de opções mais saudáveis.





A concretizar-se, a joint-venture resultará numa quota de mercado de 10% a nível global para a Froneri, que compara aos atuais 18% da Unilever, segundo os dados do Euromonitor citados pela Bloomberg.





Este negócio surge numa altura em que o CEO da Nestlé, Mark Schneider, está a desinvestir em áreas de crescimento mais brando e a reforçar a aposta na comercialização de ração para animais, água e café.



A Nestlé segue com uma valorização de 0,47% para os 103,56 euros em bolsa, contando a segunda sessão consecutiva no verde.