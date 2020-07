Netflix aumenta lucros e regista 10,1 milhões de novos clientes entre março e junho

A empresa teve um crescimento nos lucros de 166%, ao registar entre março e junho ganhos de 632 milhões de euros face aos 237 milhões de euros alcançados no mesmo período do ano passado.No segundo trimestre do ano, a empresa, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, faturou mais de 5.400 milhões de euros, o que significou um crescimento de 6% face ao período homólogo do ano passado.Já os acionistas da empresa de transmissão de filmes, séries ou documentários embolsaram 1,41 euros por ação, enquanto no mesmo período do ano anterior registava-se 0,54 euros por título em bolsa.O aumento de 10,1 milhões de novos subscritores soma-se os 15,8 milhões que já se tinham registado no primeiro trimestre de 2020 e que tinha sido o maior crescimento registado pela Netflix, duplicando até as expectativas previstas pelos analistas para aquele período.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.