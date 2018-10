Netflix emite 2 mil milhões em dívida para produzir mais séries e filmes

A Netflix anunciou esta segunda-feira que vai regressar ao mercado de obrigações de elevado rendimento ("junk bonds"), tendo como objectivo obter financiamento para suportar a programação da companhia.





A maior empresa do mundo em serviços de streaming de conteúdos televisivos pretende emitir até 2 mil milhões de dólares em títulos de dívida sénior, em euros e dólares.

O dinheiro que vai encaixar com a venda destas "junk bonds" será utilizado para comprar conteúdos e suportar os custos de produção de novos programas.





Na semana passada, quando anunciou resultados, a Netflix tinha já reafirmado a sua estratégia de dar prioridade à produção de séries e filmes originais. Daí que tenha estimado um "cash flow" negativo de 3 mil milhões de dólares durante o ano fiscal e estimado um investimento de mais de 8 mil milhões de dólares em programas de entretenimento.





A empresa norte-americana anunciou a 17 de Outubro que conquistou 7 milhões de novos subscritores entre Julho e Setembro, um número que superou largamente as estimativas dos analistas e aliviou os receios dos investidores de que a empresa estava a enfrentar um abrandamento do crescimento.





A base de clientes da Netflix aumentou para 137 milhões a nível global, confirmando a sua posição enquanto maior serviço de streaming do mundo.





No trimestre a empresa obteve lucros de 402,8 milhões de dólares, ou 89 cêntimos por acção, acima dos 129,6 milhões de dólares, ou 29 cêntimos por acção, no período homólogo. As receitas dispararam para 4 mil milhões de dólares.

Depois de uma reacção inicial positiva a estes resultados (acções dispararam 5,28% a 17 de Outubro), a empresa tem registado um desempenho negativo (desce hoje pela terceira sessão).